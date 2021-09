Fête de septembre de Martres-Tolosane Centre ville, 10 septembre 2021, Martres-Tolosane.

Fête de septembre de Martres-Tolosane

du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre à Centre ville

VENDREDI 10 SEPTEMBRE : 19h-21h Concert Duo A3C Repas food trucks : pièces de viandes, burgers, tacos, pizzas (sans réservation), plat cuisiné : poulet crème champignon et tagliatelles (réservation avant le 08/09 au 06 79 83 21 93) 21h-2h Disco avec DJ Thibs by Podium Manhattan SAMEDI 11 SEPTEMBRE : A Saint-Vidian 7h Lâcher de truites 13h Repas “moules-frites” 14h30 Kermesse pour les enfants Boulodrome 15h Concours de pétanque (inscription à 14h30) Place du Générale de Gaulle 19h Banda “Les Amis Réunis” 21h-22h30 repas (fraîcheur de volaille façon orientale, veau marengo et son trio de riz, duo cantal et brie, salade de fruits 15€ réservations au 06 50 63 24 27 22h45 Feux d’artifices pyrosymphonique 23h-3h Orchestre “Mad” DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : 9h-18h : Tournoi de sixte (tarif 10€ inscriptions au 07 49 96 03 72) 9h-19h : Tournée des aubades 14h : Restitutions des résidences au camping été 2021 15h : Paroles d’arbres 17h30 : Karaoké live 19h : KaraoDance Paëlla poulet et fruits de mer réservation avant le 08/09 au 06 79 83 21 93

– Respect des gestes barrières – Accès buvette APE, restauration sur place et animations : avec Pass Sanitaire – Accès Foodtrucks et fête foraine : en accès libre

Martres-Tolosane et ses acteurs locaux vous proposent 3 jours de fête riches en animations!

Centre ville Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

