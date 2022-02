Fête de saison Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Fête de saison Montluçon, 18 juin 2022, Montluçon. Fête de saison Théâtre des Ilets 27 rue des Faucheroux Montluçon

2022-06-18 – 2022-06-18 Théâtre des Ilets 27 rue des Faucheroux

Montluçon Allier Venez fêter l’été, la saison écoulée et cueillir un avant-goût de celle à venir, avec toute l’équipe du théâtre des Îlets, les artistes associé·e·s et la Jeune Troupe des Îlets #2 & #3. billetterie@cdntdi.com +33 4 70 03 86 18 https://www.theatredesilets.fr/ Théâtre des Ilets 27 rue des Faucheroux Montluçon

