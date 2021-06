Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine, Le Minihic-sur-Rance Fête de Sainte-Anne Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Minihic-sur-Rance

Fête de Sainte-Anne Le Minihic-sur-Rance, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Le Minihic-sur-Rance. Fête de Sainte-Anne 2021-07-26 10:00:00 – 2021-07-26 Saint-Buc Chapelle Sainte-Anne

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine L’association pour la Sauvegarde de la Chapelle Sainte-Anne à Saint-Buc fête Sainte-Anne, patronne de la chapelle ! Le lundi 26 juillet – 10 h – Messe à la Chapelle

11 h 30 – Assemblée générale de l’association à la Salle Philippe de Dieuleveult, au Minihic-sur-Rance. L’assemble sera suivie d’un déjeuner exclusivement sur réservation. Réservations par e-mail à saint.buc@gmail.com ou sur www.chapellesaintbuc.fr. saint.buc@gmail.com http://www.chapellesaintbuc.fr/ L’association pour la Sauvegarde de la Chapelle Sainte-Anne à Saint-Buc fête Sainte-Anne, patronne de la chapelle ! Le lundi 26 juillet – 10 h – Messe à la Chapelle

