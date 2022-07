Fête de Saint-Sauveur Saint-Sauveur, 23 juillet 2022, Saint-Sauveur.

Fête de Saint-Sauveur

Saint-Sauveur Gironde

2022-07-23 14:00:00 – 2022-07-24 23:00:00

Saint-Sauveur

Gironde

EUR 0 Venez participer à la fête de Saint-Sauveur. Au programme de ces 2 jours de festivités :

Samedi 23 :

14h concours de pétanque en doublette

16h concours de quilles

19h marché des producteurs et musique

Dimanche 24 :

à partir de 9h vide greniers

10h course pédestre (sur inscription)

14h concours de pétanque en triplette

16h concours de quilles

22h30 retraite aux flambeaux avec la Batterie Pauillacaise

22h45 feux d’artifices.

Restauration sur place. et fête foraine tout au long du week-end.

+33 5 56 59 57 13

