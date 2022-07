Fête de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur, 20 juillet 2022, Luz-Saint-Sauveur.

Fête de Saint-Sauveur

2022-07-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-20 23:30:00 23:30:00

Ouverture de la soirée avec la Fanfare « Le mystère des éléphants » : ouvrez grandes vos oreilles, voici Le Mystère des Éléphants! Ne vous attendez pas à de la … trompinette puisque, cornaqué par leur percussionniste, c’est aux saxophones qu’ils vont faire sonner leurs airs de fête, puisés dans la mémoire légendaire des peuples de la terre. Et tous les éléphants chanteront sous les étoiles et laisseront aller leurs corps lourds à la danse et la rêverie.

Entre deux passage de la fanfare, la Bruital compagnie vous présentera le spectacle « Wanted » : une parodie du western, entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec une synchronisation précise, ils s’amusent des clichés à la façon du cartoon, et racontent entre les lignes du western une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.

La soirée sera clôturée par un superbe feu d’artifice !

Buvette sur place. Entrée libre.

marie.lay@luz.org +33 5 62 92 38 38 http://maisondelavallee.org/

