La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu - Abbaye Haute-Loire, La Chaise-Dieu Fête de saint Robert La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Fête de saint Robert La Chaise-Dieu – Abbaye, 23 juillet 2022, La Chaise-Dieu. Fête de saint Robert

du samedi 23 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022 à La Chaise-Dieu – Abbaye

Du 23 au 24 juillet 2022 – Fête de saint Robert. Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer saint Robert le fondateur de La Chaise-Dieu. 23-24 juillet 2022 La Chaise-Dieu – Abbaye 2, place de l’Écho 43160 La Chaise Dieu France La Chaise-Dieu Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu - Abbaye Adresse 2, place de l'Écho 43160 La Chaise Dieu France Ville La Chaise-Dieu lieuville La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu