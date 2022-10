Fête de Saint Nicolas en Pays Losnais Saint-Jean-de-Losne Saint-Jean-de-Losne Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Saint-Jean-de-Losne EUR 0 0 Notre confrérie invite Saint Nicolas à débarquer à Saint Jean de Losne dimanche 11 décembre à 17h30 pour récompenser les enfants sages… Office religieux en l’église de Losne à 10h et Chapitre de la Confrérie à la mairie de Losne vers 11h30. Un repas pris en commun suivra sur le bateau Vagabondo qui sera accosté quai de la Hutte à Losne, sur réservation. Le traditionnel défilé accompagnera Saint Nicolas, départ place de la mairie de Losne. RDV à partir de 16h30 pour la remise des costumes. http://confrerieavalantsnavieurs.fr/ Saint-Jean-de-Losne

