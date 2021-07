Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, Var Fête de Saint Michel Archange, Pèlerinage pour la Vie Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, le mercredi 29 septembre à 09:30

Pèlerignage présidé par père Paul-Marie Cathelinais o.p., conseiller spirituel de Mère de Miséricorde . Au programme : ————– 9h30 : Rendez-vous au Sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon si vous souhaitez participer au pèlerinage jusqu’à Notre-Dame de Grâces. 12h00 : pause pique-nique 14h00 : Confessions 14h30 : Messe et célébration « de la douleur à la joie » ; demande de pardon au Père des Miséricordes et offrande des enfants non-nés au Seigneur de la Vie. 16h00 : Adoration Renseignements : Marie-France 06 10 59 16 06

Venez en pèlerin à Cotignac pour vivre la fête de l'Archange Michel en démarche d'intercession pour la protection de la Vie

