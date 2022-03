Fête de Saint Joseph – époux de Marie Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel Catégories d’évènement: Espaly-Saint-Marcel

Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire Espaly-Saint-Marcel 8h00 : Laudes

8h30 : Messe à la grotte / Chapelle

10h00 : Messe à la Basilique

11h00 : Conférence ” L’amour familial: vocation et chemin de sainteté”

12h00 : Adoration du Saint-Sacrement

14h00 : Prière du Chapelet

15h00 : Messe à la Basilique saintjobe@wanadoo.fr +33 4 71 09 16 71 http://www.josephbonespoir.org/ Sanctuaire Saint-Joseph de Bon Espoir 9 rue Abbé Fontanille Espaly-Saint-Marcel

