Église Saint-Augustin, le vendredi 19 mars à 12:30

Du 11 au 19 mars (messe du matin) : Messe à l’autel de Saint Joseph à 8h45, on peut y déposer des demandes et des intentions de prière Conditions de l’Indulgence Plénière accordée pour cette année (jusqu’au 8 décembre)

•Confession

•Méditation du Notre-Père, pendant 1/2h, ou récitation du chapelet en famille, ou encore accomplir un acte ou un geste de miséricorde

•Messe et communion eucharistique en priant aux intentions du Pape. Messe Solennelle avec orgue et chants, préparation possible par une neuvaine personnelle (du 10 au 19 mars) et préparation à l’Indulgence plénière. Église Saint-Augustin Place Saint-Augustin Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T12:30:00 2021-03-19T13:30:00

