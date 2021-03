Paris Église Notre-Dame du Rosaire Paris Fête de saint Joseph Église Notre-Dame du Rosaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Notre-Dame du Rosaire, le vendredi 19 mars à 17:00

Nous honorerons cette demande de deux manières :

– en priant une neuvaine à saint Joseph à la fin de chaque messe à partir du jeudi 11 mars.

– en célébrant la fête de saint Joseph par une messe solennelle à 17h (la messe de 12h30 est maintenue). De ce fait, le chemin de Croix sera avancé ce jour-là à 16h Neuvaine et messe solennelle Église Notre-Dame du Rosaire 194 Rue Raymond Losserand, 75014 Paris Paris Paris

