Au programme Fête foraine place François Mitterrand et Exposition de photos Espace Palumbo * Vendredi 24 juin 18h30 Apéritif sous le Kiosque 19h Soirée mousse pour les enfants 22h Soirée disco Restauration et buvette sur place * Samedi 25 juin 19h repas sur inscription auprès de Festi Saint-Jean 22h Grande soirée au Kiosque * Dimanche 26 juin 15h animations au lac 18h30 Ambiance musette au Kiosque 22h30 Feu d’artifice au lac suivi d’une soirée musette. Saint-Jean Place François Mitterrand 31240 Saint-Jean Saint-Jean

