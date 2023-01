Fête de Saint Barnard Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Fête de Saint Barnard Romans-sur-Isère, 22 janvier 2023, Romans-sur-Isère . Fête de Saint Barnard Collégiale Saint Barnard Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère Drôme Quai Ulysse Chevalier Collégiale Saint Barnard

2023-01-22 – 2023-01-22

Quai Ulysse Chevalier Collégiale Saint Barnard

Romans-sur-Isère

Drôme Musique et chants médiévaux avec le groupe vagarem. contact@amisdesaintbarnard.fr http://www.amisdesaintbarnard.fr/ Quai Ulysse Chevalier Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-01-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Quai Ulysse Chevalier Collégiale Saint Barnard Ville Romans-sur-Isère lieuville Quai Ulysse Chevalier Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Fête de Saint Barnard Romans-sur-Isère 2023-01-22 was last modified: by Fête de Saint Barnard Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 22 janvier 2023 Collégiale Saint Barnard Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère Drôme Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme