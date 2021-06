Saint-Junien Rue du Cirque Haute-Vienne, Saint-Junien Fête de Rue du cirque : Dimanche 27 juin !!! Rue du Cirque Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Fête de Rue du cirque : Dimanche 27 juin !!! Rue du Cirque, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Junien. Fête de Rue du cirque : Dimanche 27 juin !!!

Rue du Cirque, le dimanche 27 juin à 15:00

Ce fut une année chaotique certes, Mais elle ne va pas nous empêcher de nous retrouver pour un moment de convivialité !! François et Delphine n’ont pas pu créer de spectacles de fin d’année avec les enfants Mais Mais Mais… ils sont bien motivés, avec toute l’équipe de Rue du cirque, pour proposer un **temps festif** ! Ce sera **une après midi jeux et ateliers cirque divers et variés !!!** Pour les enfants mais aussi pour les parents ;-) _**Au programme:**_ **15h – 17h** : **animations cirque, jeux d’équilibres, maquillage, barbapapa party !** **17h30 :** présentation par la **troupe échasse** de ses **créations costumes** et de son **spectacle** de l’année ! _**Comment ça s’organise ?**_ Vous êtes invités à **ramener une création culinaire de votre choix** **Nous on s’occupe des boissons !** **Toute initiative créative est la bienvenue** ? Au plaisir de se retrouver yeah yeah !! L’équipe de Rue du cirque!

Gratuit

Ca vous dit qu’on se retrouve autour d’un moment de convivialité ?!!! Rue du Cirque 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:00:00 2021-06-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Rue du Cirque Adresse 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Ville Saint-Junien lieuville Rue du Cirque Saint-Junien