Fête de réouverture: pour tous Bibliothèque Jeunesse Diderot, 26 novembre 2022, Paris. Le samedi 26 novembre 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Ritournelles à l’orgue de barbarie, par la Compagnie Les Streuhbles Un tour de chant pour tous les goûts, un joli moment de tendresse, de poésie, d’humour & de musique en perspective. Venez chanter, et partager un goûter (participatif) pour clôturer cette journée festive! Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://lesstreuhbles.jimdofree.com/ bibliotheque.diderot@paris.fr

la compagnie Les Streuhbles

