Fête de réouverture: pour les tout petits Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Paris

Le samedi 26 novembre 2022

de 10h00 à 10h30

gratuit réservation ouverte à compter du samedi 5 novembre

Un spectacle tout en magie pour les tout petits, par la compagnie Les Streuhbles. Lecture d’album en musique et manipulation d’objets. C’est la rencontre d’un album et la mise en lumière de celui-ci, pour les petites oreilles. Un spectacle visuel où le mot trouve toute sa place au coeur de la musique et de la manipulation. Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://lesstreuhbles.jimdofree.com/ bibliotheque.diderot@paris.fr

compagnie les Streuhbles

