Fête de réouverture de la médiathèque Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat Catégories d’évènement: Frayssinet-le-Gélat

Lot

Fête de réouverture de la médiathèque Frayssinet-le-Gélat, 29 mars 2022, Frayssinet-le-Gélat. Fête de réouverture de la médiathèque Frayssinet-le-Gélat

2022-03-29 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-29

Frayssinet-le-Gélat Lot Frayssinet-le-Gélat Pour fêter la réouverture de la médiathèque de Frayssinet-le-Gélat, vous êtes conviés à une exposition et une animation musicale avec les sculptures sonores de PHILéMOI. +33 5 65 36 61 87 © Jean-Luc Chouteau

Frayssinet-le-Gélat

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Frayssinet-le-Gélat, Lot Autres Lieu Frayssinet-le-Gélat Adresse Ville Frayssinet-le-Gélat lieuville Frayssinet-le-Gélat Departement Lot

Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frayssinet-le-gelat/

Fête de réouverture de la médiathèque Frayssinet-le-Gélat 2022-03-29 was last modified: by Fête de réouverture de la médiathèque Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat 29 mars 2022 Frayssinet-le-Gélat Lot

Frayssinet-le-Gélat Lot