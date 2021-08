Couargues Prévent 18300 couargues,4 route de la chapelle Cher, Couargues Fête de rentrée Prévent 18300 couargues,4 route de la chapelle Couargues Catégories d’évènement: Cher

Couargues

Prévent 18300 couargues, 4 route de la chapelle, le dimanche 19 septembre à 11:00

11h : Initiation danse parents/enfants Puis pizzas party tous ensemble 14h : Bal à mômes tous ensemble avec des musiciens Apportez votre plus beau sourire, des chaussures confortables, de quoi accompagner la pizza (boisson et/ou garniture) et une buche pour le feu. La pâte à pain et le feu vous attendent…

sur réservation

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

