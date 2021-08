Villenave-d'Ornon Café de la route Gironde, Villenave d'Ornon FÊTE DE RENTRÉE Café de la route Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

FÊTE DE RENTRÉE Café de la route, 3 septembre 2021, Villenave-d'Ornon. FÊTE DE RENTRÉE

Café de la route, le vendredi 3 septembre à 18:30

Venez fêter la rentrée avec l’équipe du Café de la route ! Rendez-vous à 18h30, devant le Café de la route, pour une déambulation théâtrale, avec la Compagnie BOUGRELAS qui entraînera le public dans les méandres de l’histoire du quartier. De retour au Café vers 20h, pour une auberge espagnole et profiter d’un concert à 20h30, avec le groupe africain TALIB. Confirmez votre participation : Contacts : 06.13.67.71.01 ou 06.34.78.60.84 [[lecafedelaroute@gmail.com](mailto:lecafedelaroute@gmail.com)](mailto:lecafedelaroute@gmail.com) Organisé par la FAB, l’Agence 2 Degrés; les centres socioculturels de Bègles et Villenave d’Ornon. (jauge à 50 personnes, port du masque, selon les mesures sanitaires en vigueur en septembre)

Sur inscription, gratuit.

Venez fêter la rentrée avec l’équipe du Café de la route ! Café de la route 501 route de Toulouse Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T18:30:00 2021-09-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Café de la route Adresse 501 route de Toulouse Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Café de la route Villenave-d'Ornon