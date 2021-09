Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Fête de rentrée à la maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Fête de rentrée à la maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère, 11 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Fête de rentrée à la maison de Quartier des Ors 2021-09-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-11 17:00:00 17:00:00 Maison de Quartier des Ors 26, rue Magnard

Romans-sur-Isère Drôme Troc de vêtements, troc de plantes, bourse d’échange de livres, découverte des ateliers de la Maison de quartier, rencontres, papotes et gouter partagé !

L’occasion de se retrouver après la pause estivale.

(Dans le respect des gestes sanitaires). accueil-ors@orange.fr +33 4 75 72 16 15 https://www.maisonsdequartier.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

