Fête de Quartiers

Place Chabane, 3 juillet 2021, Issy-les-Moulineaux.

Place Chabane, le samedi 3 juillet à 14:00

Cinq fêtes de quartiers sont programmées dans votre quartier ou à proximité (jeux gonflables, collation, animation musicale, jeux en plein air…). Elles seront l’occasion de rencontrer vos Conseillers de quartier et de leur faire part de vos remarques et/ou suggestions : • Le vendredi 2 juillet de 16h30 à 23h : Esplanade Séoul Guro / Square Louis Blériot ; • Le samedi 3 juillet à partir de 14h à 19h : Place Chabane ; • Le dimanche 4 juillet de 14h à 19h : Esplanade de l’Hôtel de Ville ; • Le samedi 10 juillet de 14h à 19h : Esplanade des Constellations ; • Le dimanche 11 juillet de 14h à 19h : Allée Sainte Lucie. Venez nombreux dans la limite des mesures barrières mises en place.

Entrée libre

Place Chabane Place chabane 92130 issy les moulineaux Issy-les-Moulineaux

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T19:00:00

