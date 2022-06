Fête de quartiers Martigues, 2 juin 2022, Martigues.

Fête de quartiers L’ensemble des quartiers de la ville Divers lieux, voir programme Martigues

2022-06-02 14:30:00 – 2022-06-02 23:30:00 L’ensemble des quartiers de la ville Divers lieux, voir programme

Martigues 13500

Manèges, animations pour enfants, repas partagé, jeux …. Une journée pour mettre en avant les valeurs de citoyenneté et de fraternité.



Programme de la maison de Carro

02 juin à 19h : Vernissage de l’exposition (arts plastiques et patchwork) animé par le quartet Olivia Jazz’n’Co. Rafraîchissement offert.



04 juin :

– 14h30 à 17h : Kermesse des enfants (ateliers, maquillage, jeux, challenges sportifs, structures gonflables)

– De 17h à 17h30 : Grand goûter

– De 17h30 à 18h45 : Démonstration des activités enfants et adultes (zumba, capoeira, hip-hop, country)

– De 19h à 23h30 : Repas dansant avec animation musicale.

Chaque quartier propose un programme spécifique. L’occasion de se rassembler entre habitants d’un même quartier ou non.

