Fête de Quartier Vallée d’Auge Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Fête de Quartier Vallée d’Auge Argentan, 2 juillet 2022, Argentan. Fête de Quartier Vallée d’Auge

Quartier Vallée D’Auge rue du six juin Argentan Orne Argentan Intercom Argentan IntercomArgentan Intercomrue du six juin Quartier Vallée D’Auge

2022-07-02 – 2022-07-02

rue du six juin Quartier Vallée D’Auge

Argentan

Orne Argentan Fête de quartier Vallée d’Auge

Animations ludiques, animations inter-culturelles. Venez nombreux pour partager ce moment convivial ! Fête de quartier Vallée d’Auge

