du vendredi 23 juillet au samedi 24 juillet à La Station – Gare des Mines

Un meuble à archive, construit par les étudiant·e·s de Paris 8 lors d’un atelier à La Station – Gare des Mines, permettra d’exposer les projets réalisés au cours de l’année dans le cadre du programme culturel du Chantier permanent, en particulier les affiches créées par Célia Gaultier mais aussi un herbier de la porte d’Aubervilliers, les croquis et maquettes créées au Centre Social Rosa Parks autour du processus de création d’un four à céramique à la Station, les cartes psychogéographiques réalisées par les enfants de l’association Ney Village, les carnets d’observation des étudiant·e·s de Paris 8 ayant travaillé dans le quartier Charles Hermite avec l’artiste Alysonne Perdrix etc. Cette exposition proposera aux habitant·e·s un temps de médiation autour des actions menées et des ateliers réalisés autour du programme culturel tout au long de l’année (réalisation d’une fresque dans le quartier, veille ethnobotanique, récit autour du confinement, marche exploratoire avec une architecte de la zone, etc.). In fine, au sein du square Charles Hermite, ce meuble, point de repère dans l’espace public, proposera aux interessé·e·s de se réapproprier leur créations passées et leur environnement. **Vendredi 23 juillet : Exploration** Un atelier proposera au public de contribuer à l’archive collective en prenant part directement au projet : une marche menée par Léa Destombes et Nadiejda Rousseau avec les habitants dans le quartier de La Station et de la Porte d’Aubervilliers. Elle aura pour objet l’observation avec une attention nouvelle et l’analyse collective de la végétation présente, des infrastructures et autres composantes du lieu. A l’issue de cette phase d’observation, il sera proposé d’imaginer des installations in-situ en croisant les regards et les expériences de chacun.es autour de la question : “comment s’approprier un espace public par l’intervention collective ?”. Une micro-imprimante thermique (type ticket de caisse) permettra d’imprimer des photos noir et blanc des observations. Cette impression, longue de plusieurs mètres, figurera une sorte de « story » sur papier, démontrant l’évolution des recherches autour de l’espace. Des textes insérés entre les images dans un esprit « roman photo » finiront de documenter l’installation. **Samedi 24 juillet : Exposition** Les participants seront invités à imaginer et à participer à la création d’une mini-exposition dans le square en fin d’après-midi, déployée depuis le meuble archives-mobile situé dans l’espace du Square. Cette intervention sera le moyen de faire parler le paysage du square, d’activer le lieu en révélant ses caractéristiques, ses détails et les ressentis qu’il peut inspirer. Des interventions plastiques seront alors déployées in-situ de façon réticulaire : modules proliférants, réseaux entre les arbres et les structures, toiles tendues, sculptures spontanées avec des matériaux apportés et récoltés. En soirée l’archive se redéploiera et rejoindra le rendez-vous estival de la micro-édition indépendante – le Black Market – à La Station.

Entrée libre

À l’occasion du festival Square en fête 2021, La Station investit le square Charles Hermite avec un événement destiné aux enfants, aux parents et habitants du quartier Charles Hermite.

La Station – Gare des Mines 29 avenue de la Porte d'Aubervilliers 75018 Paris



2021-07-23T10:30:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T10:30:00 2021-07-24T18:00:00