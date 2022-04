Fête de quartier Nantes Nord Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public La Bibliothèque municipale s’associe aux deux jours festifs proposés au quartier Nantes Nord les 24 et 25 juin. \ Pêche à la ligne de livres voyageursCapturez les livres voyageurs, lisez-les, puis déposez-les dans un lieu public (boîte à livres, abribus… ) pour les faire voyager entre de nouvelles mains ! Des paquets surprises à découvrir pour tous les âges.Tout publicÀ partir de 14h \ KaraokéVenez chanter en solo ou en groupe, en famille ou entre amis des morceaux de votre choix.Tout public – Sur inscriptionÀ 18h Médiathèque Nord Luce Courville adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

