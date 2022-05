Fête de Quartier – Concert interculturel Dans la rue, 25 juin 2022, Paris.

Le samedi 25 juin 2022

de 14h00 à 19h00

. gratuit

Cette fête est devenue « une tradition citoyenne » pour les habitant-e-s du quartier de la porte Saint-Denis. Appelée aussi « La Petite Istanbul », elle est un espace multiculturel rassemblant les citoyen-ne-s d’origines diverses.

Avec la participation de :

ENSEMBLE MIKAÎL ASLAN

Issu d’une famille alévie kurde de Dersim, Mikaîl Aslan s’est fait connaître grâce à des apparitions à la radio en Allemagne, et est désormais l’un des musiciens kurdes les plus populaires parmi la diaspora. Mikaîl a commencé sa carrière musicale avec des chansons dans sa langue maternelle, ce qui l’a mené à continuer sa carrière en Allemagne, car menacé de poursuites pour avoir « chanté dans une langue interdite » en Turquie. Il appartient ainsi à la première génération d’artistes kurdes Zazakis qui militent contre la disparition de leur propre culture. En 2000, il fonde avec deux autres musiciens l’Ensemble Mikaîl Aslan à Mayence.Dans sa musique, les influences de sa patrie se fondent avec des éléments classiques et modernes du Proche-Orient et d’Europe pour créer de nouveaux sons. Ainsi, le caractère authentique et mystique est conservé, et il continue à chanter dans sa langue maternelle. Aujourd’hui, Mikaîl Aslan continue de s’engager pour la coexistence pacifique des différentes cultures politiques et musicales.



LAVACH’

Lavach’ est le nom du pain traditionnel arménien.

Insatiable explorateur des cultures du monde, le groupe déploie sur scène son groove cosmopolite, ses chansons bigarrées nourries de 20 ans de tournées en France, au Mexique, en Colombie, en Arménie, au Laos, aux Etats-Unis et en Europe de l’Est. Le spectacle de Lavach’ est un voyage poétique et dansant, un road-movie musical dont l’Arménie est le port d’attache.Sévane, la chanteuse aux racines arméniennes, mêle subtilement gouaille-rock’n’roll et mélancolie. Virevoltant avec son accordéon, elle emmène son groupe dans une énergie bastringue qui gagne aussitôt le public ! Un violoniste acrobate, un guitariste rugissant et un batteur explosif complètent ce quatuor d’alchimistes.

« Des Bratsch du cru dont le musette urbain et cosmopolite ouvre une porte sur le monde » Télérama



GULSEREN & LUIS

C’est sur la scène de l’un des plus fameux jazz club de Paris “Aux Trois Mailletz” que le percussionniste, présentateur, producteur Luis GOMEZ rencontre son épouse Gülseren, chanteuse polyglotte internationale, percussionniste, danseuse qui représente la Turquie à l’Eurovision (2005).

Ce couple décapant n’a cessé de multiplier les concerts dans le monde. Prix du meilleur album auto-produit FNAC. Plus de 10 albums déjà réalisés. World Music, Latin Jazz, Pop Rock, Dance, Funk,…

Tout y est ! A découvrir absolument en LIVE.



DAFNE KRITHARAS & PAUL BARREYRE

PAUL & DAFNE vous invitent à voyager entre chants grecs et poésie française, avec une touche d’improvisation Jazz..D’origine franco-grecque, Dafné chante d’anciennes mélodies grecques d’Asie Mineure comme des grands classiques de chansons françaises. Sa voix chaude et profonde ondule et vibre entre les paroles, exprimant tour à tour douleur, douceur ou malice. On l’écoute comme on plongerait dans une mer tourmentée. Laissez-vous porter par le courant.

“Brillante et magnétique chanteuse” [Le Monde]

“Une voix d’enchanteresse” [La Croix]

“Envoûtante” [Télérama]



FANFARE « LES BICHATS BLOUSES BROTHERS BRASS BAND”



C’est la fanfare des étudiants de médecine Bichat Paris 7, qui, non satisfaits de n’entendre que le ronronnement des voitures du périph’, ont décidé de se secouer les puces et d’allumer le feu avec des cuivres ! Je sais, c’est pas très scientifique, mais ça marche! Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont la pêche ! Et surtout ils jouent bien, et sont dans vos rues !

Dans la rue Rue de Metz 75010 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1170642777028542 0142011260 acort@acort.org https://www.facebook.com/acort.association https://www.facebook.com/acort.association

ACORT Concert Interculturel