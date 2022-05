Fête de quartier Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fête de quartier Brique Rouge, 14 juin 2022, Toulouse. Fête de quartier

du mardi 14 juin au samedi 18 juin à Brique Rouge

Vie de quartier ————— **Pilotée par l’association HASURE, en partenariat avec les associations et acteurs du quartier** Chaque année, cette fête rassemble tous les acteurs et habitants du quartier sous le signe de la convivialité : spectacles des écoles, expositions, fêtes de la jeunesse et de la réussite, repas animé, concert et vide-grenier sont les rendez-vous incontournables de cette fête de quartier. **Brique Rouge & sur l’espace public d’Empalot**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T00:00:00 2022-06-14T23:59:00;2022-06-15T00:00:00 2022-06-15T23:59:00;2022-06-16T00:00:00 2022-06-16T23:59:00;2022-06-17T00:00:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T00:00:00 2022-06-18T23:59:00

