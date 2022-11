[Fête de quartier] Animations de fin d’année Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Fête de quartier] Animations de fin d’année Dieppe, 21 décembre 2022, Dieppe. [Fête de quartier] Animations de fin d’année

Place Henri Dunant Dieppe Seine-Maritime

2022-12-21 – 2022-12-21 Dieppe

Seine-Maritime Neuville-lès-Dieppe s’anime pour célébrer les fêtes de fin d’année. Au programme divers ateliers, des spectacles… dans une ambiance chaleureuse et festive. Le Père Noël a même réussi à trouver un créneau dans son agenda surchargé en ce mois de décembre pour venir !

Rendez-vous dans l’après-midi. Neuville-lès-Dieppe s’anime pour célébrer les fêtes de fin d’année. Au programme divers ateliers, des spectacles… dans une ambiance chaleureuse et festive. Le Père Noël a même réussi à trouver un créneau dans son agenda surchargé en ce mois de décembre pour venir !

Rendez-vous dans l’après-midi. +33 2 35 40 28 87 Dieppe

dernière mise à jour : 2022-11-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Place Henri Dunant Dieppe Seine-Maritime Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Fête de quartier] Animations de fin d’année Dieppe 2022-12-21 was last modified: by [Fête de quartier] Animations de fin d’année Dieppe Dieppe 21 décembre 2022 dieppe Place Henri Dunant Dieppe Seine-Maritime seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime