Nord

Rue Georges Lefebvre, parking de la faculté Lille 2, le samedi 12 juin à 14:00

Il vous sera proposé des ateliers de sensibilisation au bien-être animal auprès des poneys, des jeux de pêche aux canards, un château gonflable, des barbes à papa, une tombola dont les bénéfices seront intégralement reversés au refuge pour animaux. Lots : Trottinettes, enceinte connectée, jouets… 2 euros le ticket. Le collectif des habitants de la Noble Tour, avec le soutien du Centre Social La Busette vous invitent à la Grande fête de quartier. Rue Georges Lefebvre,parking de la faculté Lille 2 Rue Georges Lefebvre Lille Lille-Centre Nord

2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T17:00:00

2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T17:00:00

