Labergement-Sainte-Marie Doubs Labergement-Sainte-Marie 6.5 EUR Présentation de la libellule et de sa biologie, présence de stands partenaires, mini-conférences, jeu rallye, exposition photos, ateliers découverte, expositions pédagogiques, projection de films, ateliers, jeux pour enfants et autres surprises …

Présentation de la libellule et de sa biologie, présence de stands partenaires, mini-conférences, jeu rallye, exposition photos, ateliers découverte, expositions pédagogiques, projection de films, ateliers, jeux pour enfants et autres surprises …

Restauration sur place

6,50€ /ad, 2€ (5 à 14 ans). +33 3 81 69 35 99 http://www.maisondelareserve.fr/

