Salle Des Fetes Roger Baudun, Aix-en-Provence (13), le dimanche 3 avril à 12:00

Déjeuner avec spécialités bulgares Danses bulgares Animations diverses Réservations et paiements obligatoires avant le 25 mars 2022 en cliquant sur les liens : [réservations](https://www.helloasso.com/associations/association-provence-bulgarie/evenements/fete-du-printemps-1) [adhésion optionnelle](https://www.helloasso.com/associations/association-provence-bulgarie/adhesions/adhesion-2022) *source : événement [Fête de printemps franco-bulgare](https://agendatrad.org/e/35858) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

plusieurs tarifs €

avec Izvortche Salle Des Fetes Roger Baudun,Aix-en-Provence (13) Rue Fernand Arata Salle Des Fetes Roger Baudun, 13100 Aix-en-Provence, France

