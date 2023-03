Fête de Printemps et son carnaval Piégut-Pluviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Fête foraine.

Vendredi 31 mars : ouverture de la fête à partir de 20h30

Samedi 1er avril :

– 15h30 : défilé du Carnaval

– 19h30 : soirée choucroute avec animation à la salle des fêtes ou à emporter sur réservation +33 7 69 22 24 35 OT Piégut

