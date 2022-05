Fête de printemps et portes ouvertes de “Ça Marche”

Fête de printemps et portes ouvertes de "Ça Marche", 26 juin 2022

Activités prévues :

– 9h30 : marche de 8 km ; départ depuis l’Ostal

– vers midi : présentation de l’activité QIGONG TAÏCHI

– 12h : repas (15€ vin et café compris ) sur réservation auprès de Marie-Josée au 05 65 41 53 21

– 14h : pièce de théâtre de Feydeau, “Feu la mère de Madame”, présentée par le Pocket Théâtre. L’association Ça Marche organise son habituelle fête annuelle de printemps , moment de rencontres et d’échanges.

