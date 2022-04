Fête de Printemps Champ de Foire à La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Le Comité des Fêtes de La Ferté-St-Aubin vous invite à la fête de printemps le dimanche 1er mai 2022 au Champ de Foire en face de la Mairie de 8h à 18h. Fête foraine, animation musicale, vide-greniers réservé aux particuliers, expo-voiture, des stands restauration et buvette et un stand de Crêpes bretonnes sont au programme! Venez célébrer le printemps dans une ambiance festive !

