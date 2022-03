Fête de printemps Castel-Sarrazin Castel-Sarrazin Catégories d’évènement: CASTEL SARRAZIN

Castel-Sarrazin Landes Castel-Sarrazin 14 14 EUR Le Comité des fêtes de Castel-Sarrazin organise sa fête de printemps. SAMEDI 21 MAI

16h30 : Aux arènes couvertes – Course landaise de seconde catégorie comptant pour le Trophée des Secondes. Ganaderia : MAYNUS et Cuadrilla : Olivier BARERE, Musique : Société Musicale Amolloise

20h30 : A la salle polyvalente – Repas puis soirée bodéga DIMANCHE 22 MAI

14h : Concours de pétanque amateur Le Comité des fêtes organise sa fête de printemps.

Samedi 16h30 : Course landaise de seconde comptant pour le Trophée des Secondes. Ganaderia MAYNUS, Cuadrilla Olivier BARERE, Musique Société Musicale Amolloise

20h30 : Repas puis soirée bodéga

