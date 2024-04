Fête de Printemps Carte Blanche à Marsatac Agency Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement, vendredi 12 avril 2024.

Fête de saison du Théâtre de l’Oeuvre.

Nouveau trimestre, début du printemps… l’occasion de découvrir le programme concocté pour vous lors de notre traditionnelle fête de saison ! Festive et conviviale avant tout, cette soirée sera l’occasion de noter dans vos agendas les dates de vos spectacles coup de coeur et de partager un bon moment en famille et entre amis.



Et puisqu’une fête de saison ne se conçoit pas sans musique, nous avons l’immense plaisir d’inviter nos partenaires Marsatac Agency pour une carte blanche avec CRAMS, BOBBA A$H et TRAE JOLY ! Une soirée DJ Sets dans la rue Mission de France qui va vous ambiancer !



CRAMS.

La scène Rap et les rues de Marseille n’ont plus de secret pour Crams, jeune DJ marseillaise et figure montante du hip-hop en local. Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, elle a baigné dans une multitude de références qui lui ont donné l’envie d’en faire son métier. Entre Soul, Pop, R’n’B ou encore Variété Française, toutes ces influences se ressentent dans ses DJ Sets qui nagent entre Rap, Trap, et parfois Afro ou R’nB. Elle s’impose aujourd’hui dans le paysage marseillais comme une DJ percutante et fédératrice. Au-delà de ses performances en solo, elle accompagne le jeune prodige marseillais Achim sur scène, et était en 2023 la DJ officielle de la nouvelle promotion de la Frappe à Marsatac.



BOBBA A$H.

DJ, compositeur et organisateur des soirées Tue L’Amour, Bobba A$h est un incontournable taulier de la scène Rap dans la cité phocéenne. Ses DJ Sets inégalables rythment à la perfection les soirées où il se produit partout à travers la France. Ce jeune artiste se balade entre trap, baile Funk, drill, et musique électronique, en ne respectant aucune autre règle si ce n’est celle de l’audace. Avant-gardiste dans ses compositions, il fait partie des noms qui marquent la nouvelle génération du Rap Marseillais. Il est également le DJ officiel de Zamdane et JMK$ en tournée.



TRAE JOLY.

DJ, organisateur de soirées et club-activiste, Trae Joly propose des sets bouillonnants, remplis d’énergie, de surprises et de découvertes. Son but faire danser le public quel que soit le registre joué, qu’il pioche dans l’univers de la global bass. Co-fondateur et organisateur de nombreuses free parties avec lecollectif Moon Squad, fondateur de Commune de nuit et porteurdu projet Club Coop, il défend une vision engagée de la fête. Leslineups autant que la politique tarifaire de sa série de soirées“Trae Joly invite” visent l’accessibilité, la diversité et la liberté. Surle plan artistique, son objectif est de contribuer à la promotion destyles de musique moins connus du grand public, tout en lefaisant transpirer sur la piste de danse. Il a partagé cette passionet les platines avec des artistes comme Mina, Mystique, Ohjeeloou Teddy Kitano, ainsi que via une résidence sur Egregorecollective (avec son collectif Moon Squad). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:30:00

fin : 2024-04-12

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

