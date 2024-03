Fête de Printemps à Tour Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade, samedi 20 avril 2024.

La Fête de printemps Un moment festif et convivial à partager en famille ou entre amis.

– Un moment festif et convivial à partager en famille ou entre amis.

– Un marché de créateurs.

– Des ateliers gourmands et initiation à la dégustation sur inscription.

– Des ateliers sensoriels, balades sonores et salutations au soleil sur inscription.



Le temps d’un week-end, le samedi 20 et le dimanche 21 Avril 2024, venez fêter le printemps avec nous.

Au cœur d’un écrin de végétation, vous découvrirez la métamorphose du vignoble, des bois et des collines qui nous entourent.

Hommage à une nature enchanteresse qui se pare de magnifiques couleurs et qui reprend vie.

Venez découvrir notre jardin de créateurs ainsi que nos ateliers qui vous permettront le temps d’un week-end de vous reconnecter à notre Mère Nature et de faire appel à vos 5 sens !



L’Equipe Tour Campanets .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur boutique@domaine-tour-campanets.com

