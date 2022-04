Fête de printemps à la piscine de Ploërmel Ploërmel Ploërmel Catégories d’évènement: Morbihan

Ploërmel Morbihan Ploërmel Vos maîtres-nageurs vous donnent rendez-vous de 19h à 21h30 pour participer à des activités ludiques dans l’eau : Escape game, chasse au trésor, cross-fit, parcours, et bien d’autres ateliers vous seront proposés dans les deux bassins.

