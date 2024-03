Fete de printemps (7e édition) Parc du Château de l’Horloge / Centre social du Château de l’Horloge Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Après-midi festive avec chasse aux œufs dans le parc, activités manuelles et sportives.

Le centre social et culturel du Château de l’Horloge organise dans le parc du Château de l’Horloge la 7e édition de la fête de printemps.

Célébrer tous ensemble l’arrivée des beaux jours avec la traditionnelle chasse aux œufs et bien d’autres activités pour toute la famille .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Parc du Château de l’Horloge / Centre social du Château de l’Horloge 50 Place du Château de l’Horloge

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.cdhaix@gmail.com

