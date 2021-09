Coulmiers Château de Luz Coulmiers Fête de pays – Basse-cour, casseroles et sécateurs Château de Luz Coulmiers Catégorie d’évènement: Coulmiers

Le dimanche 3 octobre de 10h à 19h , le parc du château de Luz à Coulmiers accueille la fête de pays Basse-cour, Casseroles & sécateurs. C’est LA fête des bons vivants qui rassemble producteurs et artisans de la région. Venez vous divertir avec les multiples animations, découvrir un marché de producteurs passionnés, vous régaler avec de la restauration sur place ou à emporter, et passer ensemble un agréable moment au sein du parc du Château. Cette année, le thème sera “une journée à la bergerie” avec plusieurs animations autour du mouton & la brebis.

Voir http://basse-cour-casseroles-et-secateurs.fr/

