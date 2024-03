Fête de Pâques Place du Champ de Foire La Rochebeaucourt-et-Argentine, samedi 30 mars 2024.

Fête de Pâques Place du Champ de Foire La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne

Randonnées pédestres intercommunales le samedi à 09h00. Défilé de chars fleuris avec bandas et majorettes le dimanche 31 mars et lundi 1er avril à 15h. Fête foraine. Vide-greniers dimanche de 08h à 14h. Feu d’artifice le dimanche à 22h00.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

Place du Champ de Foire Le bourg

La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cdf.larochebeaucourt@gmail.com

