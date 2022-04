Fête de Pâques La Harmoye La Harmoye Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Harmoye Côtes d’Armor La Harmoye Chasse aux oeufs, randonnée pédestre, tours en calèche, tombola sur place, jongleurs de feu à la nuit tombante, exposant locaux.

Repas grillade sous chapiteau (sur réservation, tickets en vente à la Harmoye, de 5 à 10 euros).

