Centre ville Corrèze Bort-les-Orgues Samedi 16 avril : 11h à 12h : Banda Harmonie d’Aigueperse au marché. 15h à 18h : Banda harmonie d’Aigueperse en centre ville. 15h à 17h : animations et jeux famille

par Nicolas. 17h30 : la boum des enfants avec chorégraphies par Nicolas dans l’après-midi : Mascotte. 22h : Salle Jean Moulin Soirée DJ avec Energie (Rugby) Dimanche 17 avril : à partir de 10h : chasse aux oeufs en partenariat avec l’amicale laïque – pour les enfants + 7 ans en centre ville – parvis office de tourisme – pour les enfants – 7 ans parc du centre culturel Roger Guillard 14h30 : jeux et animations famille par Nicolas (initiation Slacklinesous réserve) parvis de l’office de tourisme

Dans l’après-midi : Mascotte Samedi 23 avril : 15h à 18h : Les Chamalots trio musiciens en centre ville dés 14h30 : peinture sur visage : animations et jeux famille par Nicolas. 17h30 : la boum des enfants avec chorégraphies par Nicolas. 21h30 : lâcher de ballons lumineux – place Marmontel Dimanche 24 avril : à partir de 14h : Vide ta chambre – Emplacements gratuits

inscriptions 06 37 42 37 71 – pont du faubourg 14h30 : jeux et animations famille

