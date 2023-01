Fête de Notre-Dame de Lourdes Lourdes Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Fête de Notre-Dame de Lourdes Lourdes, 5 mai 2023, Lourdes . Fête de Notre-Dame de Lourdes LOURDES Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES

2023-05-05 – 2023-05-09

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES

Lourdes

Hautes-Pyrénées Le 11 Février est le jour anniversaire de la première apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous à la Grotte Massabielle.

Depuis 165 ans, de nombreux pèlerins et visiteurs se recueillent chaque année dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes autour de célébrations. Ce lieu cosmopolite empli d’espoir et de spiritualité fête également ce jour-là la Journée Mondiale du Malade. Les catholiques du monde entier prient à l’unisson de Lourdes. Au programme : > Vendredi 10 février :

– 21 h : procession mariale > Samedi 11 février :

– 9h : messe internationale

– 10h : Angelus

– 15h30 : chapelet

– 17h : procession eucharistique Informations via les coordonnées ci-dessous. Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes fête depuis 165 ans la première apparition du 11 février 1858. saccueil@lourdes-france.com +33 5 62 42 20 08 https://www.lourdes-france.com/ Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES Lourdes

dernière mise à jour : 2023-10-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse Lourdes Hautes-Pyrénées Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES Ville Lourdes lieuville Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Fête de Notre-Dame de Lourdes Lourdes 2023-05-05 was last modified: by Fête de Notre-Dame de Lourdes Lourdes Lourdes 5 mai 2023 Hautes-Pyrénées Lourdes LOURDES Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées