Voeu de la peste 1630. Chaque année, les 7 et 8 septembre les Cazériens ont à coeur de fêter Notre Dame de Cazères en observant fidèlement le Voeu fait en 1630 lors d'une épidémie de peste qui décima la ville. La chapelle Notre-Dame de Cazères, l'oratoire de la grotte s'animent par le chant de l'AVE MARIS STELLA, la traînée des cierges, la procession nocturne aux flambeaux et la messe "grande et solennelle".

