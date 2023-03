Fête de Noël Salle des fêtes Thianges Thianges Catégories d’Évènement: Nièvre

2023-12-16 20:00:00 – 2023-12-16

Nièvre Thianges 8 EUR Repas et fête de Noël organisés par le Comité des Fêtes de Thianges. Tarifs :

Adulte : 28€ (environ) par personne

Enfant : Gratuit pour les enfants de la commune / 8€ (jusqu’à 10 ans) pour les enfants extérieurs à la commune danielboivin@neuf.fr +33 3 58 06 05 23 Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Thianges

