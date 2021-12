RochechouartRochechouart Rochechouart Rochechouart Haute-Vienne, Rochechouart Fête de Noël Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rochechouart

Fête de Noël Rochechouart, 19 décembre 2021

2021-12-19 – 2021-12-19

Spectacle pour enfants à 15h au capitole. Père Noël en calèche. Animation musicale avec La Châtelaine. Concours de décorations de vitrines. Collecte de jouets pour la croix-rouge française. Petite restauration et bien d'autres surprises. Organisée par l'association U.N.I.R. de Rochechouart.

