FETE DE NOËL Portiragnes, 18 décembre 2021

2021-12-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-18 20:00:00 20:00:00

14h- Spectacle enfants à partir de 4 ans- « Bobby et Mistinguette contre le crime ».

Enquête de détective dynamique et participante. Départ sur le parvis de l’église.

15h30- Tempête de neige avec animation DJ Medium.

17h- Concert d’orgue de barbarie.

17h30- Chants de Noël par la chorale La Massilia.

17h45- Concert d’orgue de barbarie.

19h- Grand feu d’artifice et concert d’orgue de barbarie.

Tout au long de la journée: patinoire, balades à poney, animations, mascottes et rencontre avec le Père Noël.

Marrons grillés et chocolat chaud offerts par la Mairie.

Huitres(Barbarians), vin chaud, crêpes…(Parents d’élèves).

Journée des enfants avec animations gratuites , un grand feu d’artifice, concert et tempête de neige!

+33 4 67 90 94 44

