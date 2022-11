Fête de Noël Kilstett Kilstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kilstett

Fête de Noël

Kilstett

18 rue du Lieutenant Bettignies

2022-12-03

Bas-Rhin Le 3 décembre on vous prépare de jolies surprises : Vente de sapins, artistes et créateurs s’installent dans la cour du magasin pour notre première FÊTE DE NOËL ! Venez nombreux. +33 6 07 40 79 38 Kilstett

