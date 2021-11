Ferrieres-en-gatinais FERRIERES Ferrières-en-Gâtinais FÊTE DE NOËL FERRIERES Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

L’Entente Sportive Gâtinaise organise la Fête de Noël à la salle polyvalente de Ferrières le mercredi 15 décembre de 15 h à 17 h 30. Spectacle « Le Trésor de Barbababouche », animations ateliers, rencontre avec le Père Noël, Goûter festif vous attendent. Informations et réservations : esggeneral.bureau@gmail.com Ouverture des portes à 14 h 30. Passe sanitaire obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans. Ouverture des portes : 14 h 30 FÊTE DE NOËL de l’ESG FERRIERES Cour de l’Abbaye, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

